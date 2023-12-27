Европа готовит альтернативный план, если Венгрия заблокирует выделение Украине 50 млрд евро - Financial Times
Европа готовит план по выделению Украине 20 миллиардов евро - если не удастся утвердить пакет в 50 миллиардов.
Об этом пишет Financial Times.
Это альтернативный план на случай, если Венгрия снова заблокирует общее решение ЕС (как это произошло в декабре).
Схема предполагает предоставление странами кредитных гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов на внешних рынках и направить Украине.
Как сообщили источники издания, точные условия все еще обсуждаются, а окончательная сумма будет установлена "в соответствии с потребностями Украины".
К этой схеме могут присоединиться не все страны ЕС, пишет издание. К тому же для Германии и Нидерландов она потребует одобрения парламентов.
Минус этой модели в том, что она будет ограничена кредитами и не включает гранты.
Еще один рассматриваемый вариант - предоставление Украине краткосрочных кредитов. Но он потребует согласия большинства стран ЕС.
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