Европа готовит план по выделению Украине 20 миллиардов евро - если не удастся утвердить пакет в 50 миллиардов.

Об этом пишет Financial Times.

Это альтернативный план на случай, если Венгрия снова заблокирует общее решение ЕС (как это произошло в декабре).

Схема предполагает предоставление странами кредитных гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов на внешних рынках и направить Украине.

Как сообщили источники издания, точные условия все еще обсуждаются, а окончательная сумма будет установлена "в соответствии с потребностями Украины".

К этой схеме могут присоединиться не все страны ЕС, пишет издание. К тому же для Германии и Нидерландов она потребует одобрения парламентов.

Минус этой модели в том, что она будет ограничена кредитами и не включает гранты.

Еще один рассматриваемый вариант - предоставление Украине краткосрочных кредитов. Но он потребует согласия большинства стран ЕС.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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