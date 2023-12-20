Вступление Украины в ЕС уведёт у Венгрии все европейские деньги.

Заявление об этом сделал премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Index.

"Несомненно, что если бы мы приняли Украину, то вся помощь, которую оказывали странам Центральной Европы, включая Венгрию, была бы передана Киеву", - сказал венгерский премьер-министр.

Ранее Орбан пообещал ещё 75 раз заблокировать вступление Украины в ЕС.

"<...> Окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против", - сказал Виктор Орбан.

По его словам, "пока дело дойдёт до парламентов, это долгий-предолгий процесс".



"Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс", - заявил политик.

Как мы сообщали, президент Франции Макрон считает, что премьер Венгрии может разблокировать помощь Украине на 50 миллиардов. Он также добавил, что Орбан не будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, если Киев выполнит оставшиеся реформы, которые ему было предложено провести до марта 2024 года.