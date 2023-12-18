В понедельник, 18 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Об этом сообщил Виктор Орбан на своей странице в Фейсбуке.

Во время встречи премьер Венгрии подарил президенту Турции коня. Эрдоган в свою очередь подарил Орбану турецкий электромобиль TOGG.

Отмечается, что Эрдоган посетил Венгрию для проведения и налаживания официальных контактов.

Ранее мы рассказывали, что летом министр обороны Беларуси Виктор Хренин подарил президенту своей страны Александру Лукашенко ядерную бомбу. Как символ передачи Минску российского ядерного оружия, президенту РБ вручили копию первой советской ядерной бомбы 1949 года.

А перед этим во время встречи в Ватикане обменялись подарками Владимир Зеленский и папа римский Франциск. Понтифик подарил президенту Украину небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. В свою очередь Владимир Зеленский подарил папе римскому икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.

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