Германия пока не готова поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом заявил DW официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы пока не поставляем Украине Taurus, но внимательно следим за развитием ситуации", - сказал он.

Последние авиаудары РФ он назвал "военными преступлениями". А на вопрос об украинских ударах по Белгороду заявил, что он "никогда это не комментировал и не будет комментировать и сейчас".

Ранее новый глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине больше дальнобойных ракет в ответ на массированные ракетные удары РФ.

В ноябре Кулеба намекнул, что Киев уже не надеется получить Taurus. По словам главы МИД, сейчас Киев все же продолжает переговоры о получении немецких ракет. Кулеба считает, что люди часто забывают о тех значительных сдвигах, которые уже произошли в отношении Германии к вопросу поставок оружия Украине.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов за всю историю войны.

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