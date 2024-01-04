Появилось традиционное вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Обращение опубликовали аккаунты Офиса президента.

Он прокомментировал последние российские удары по Украине. По его словам, их целью было уничтожение энергетики. Ответом станет усиление ПВО.

Как мы писали, сегодня в результате утренней ракетной атаки по Кропивницкому поврежден энергетический объект "Укрэнерго". Также получил повреждения объект "Кировоградоблэнерго". Без света остались бытовые потребители и железная дорога.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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