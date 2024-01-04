В результате утренней ракетной атаки по Кропивницкому поврежден энергетический объект "Укрэнерго". Также получил повреждения объект "Кировоградоблэнерго"

Об этом сообщает Минэнерго.

"В результате ракетной атаки, которая произошла утром 4 января, поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком. К сожалению, есть погибший. Еще 5 человек получили ранения. Также получил повреждение и объект ПАО "Кировоградоблэнерго" – ранены 2 энергетиков

В результате ракетного удара без света остались бытовые потребители и железная дорога.

ГСЧС опубликовала видео с места прилета по промышленному объекту в Кропивницком.

Сгорел автомобиль, погиб один человек.

Напомним, что утром Кировоградская ОВА заявила, что РФ ударила по промышленному объекту. Позже в ОВА сообщили, что в Кропивницком были прилеты по нескольким энергетическим объектам. В нескольких микрорайонах пропали свет и вода, их уже восстановили. Россияне атаковали ракетой Х-59.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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