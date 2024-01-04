Похолодание, которое ожидается в Украине с 6 по 10 января, может "привести к усложнению" работы энергетических предприятий в большинстве областей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики в своем телеграм-канале.

По данным Укргидрометцентра, морозы придут вместе со снегопадами, вьюгами, дождями и гололедицей. Холоднее всего будет на северо-востоке - до 18-20 градусов мороза.

"Ожидается, что похолодание продлится до 10 января, к середине месяца морозы ослабнут", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что все службы готовы готовы к устранению последствий непогоды.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что коллапса в энергосистеме Украины не будет, даже если РФ воспользуется периодом похолодания для осуществления новых массированных атак на энергообъекты. А украинцы могут помочь энергосистеме и энергетикам в этот сложный период, если будут экономно потреблять электроэнергию в утренние и вечерние часы, когда потребление больше.

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