В 2023 году в Киеве было зафиксировано 42 температурных рекорда.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 30 декабря в Киеве было зафиксировано сразу три температурных рекорда:

минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой +4,9°С, что на 1,9°С выше, чем предыдущее рекордное значение (+3°С в 2003 и 2020 годах);

максимальная температура воздуха достигла +10,5°С, что на 3°С выше предыдущего рекордного показателя 2020 года;

среднесуточная температура воздуха также оказалась наивысшей за историю проведения наблюдений в этот день и составила +6,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2020 года на 1,6°С, а климатическую норму на 8,6°С. В сообщении обсерватории говориться, что такая температура воздуха соответствует первым числам апреля.

Ранее, 26 декабря, в столице Украины был зафиксирован наивысший показатель среднесуточной температуры воздуха для этого дня, который составил +5,9°С, что на 0,1°С выше, чем рекорд 2015-го года. По климатической норме такая температура соответствует концу марта.

Перед этим 20 декабря максимальная температура воздуха в Киеве на 1,5℃ превысила рекордное значение в 1982 году для этого дня и составила +10,6°С.

При этом самым теплым днем декабря в Киеве остается 15 число 2019 года, когда температура воздуха достигла +15,2°С.

Напомним, за лето в Киеве зафиксировали 13 температурных рекордов.

Мы также сообщали, что в Киеве был зафиксирован рекорд суточного количества осадков.