Минувшим летом в Киеве было установлено 13 температурных рекордов. Средняя температура воздуха в столице составила +21,6 градусов, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых летних сезонов с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на своей странице в Facebook.

По данным исследователей, холоднее всего было 4 июня, когда температура воздуха под утро опустилась до +7,9 градусов, а самым жарким и рекордным оказался день 29 августа, когда температура после полудня поднялась до +35,9 градусов.

Из 13-ти летних температурных рекордов один установлен в июне, а все остальные – в августе.

В обсерватории добавили, что количество осадков за летний период на проспекте Науки составило 242 мм, или 122% климатической нормы. Больше всего их выпало в июле – две месячные нормы.

Напомним, в июле в Киеве был установлен новый рекорд по количеству осадков.

А весной Центральная геофизическая обсерватория рассказывала, что апрель в Киеве в этом году был одним из самых холодных и дождливых за последние 130 лет.