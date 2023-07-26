Метеорологи предупреждают, что всему миру нужно готовиться к экстремальной жаре.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации.

"Ожидается, что ночью минимальная температура достигнет новых максимумов. Это вызывает беспокойство, поскольку повторяющиеся высокие температуры ночью особенно опасны для здоровья человека, потому что организм не может восстановиться после жарких дней", – говорится в сообщении.

В ВМС заявили, что наибольший риск для здоровья составляет не дневная жара, а ночные температуры, особенно они опасны для уязвимых групп населения.

Старший советник ВМО по вопросам экстремальной жары Джон Нейрн заявил, что мир должен подготовиться и адаптироваться к тому, что температура будет более экстремальной. Он отметил, что многие города, дома и рабочие места не готовы к адаптации к аномальной температуре.

Ранее мы писали, что в Западной Европе усиливается жара, в Великобритании побит температурный рекорд. Метеорологи называют ситуацию "температурным апокалипсисом".

Помимо этого, "Страна" сообщала, что глобальное потепление приведет мир к новому глобальному замерзанию: остановившиеся океанские течения превратят Европу в морозильник и откроют новый ледниковый период уже к концу столетия.