В новогоднюю ночь Воздушные силы сбили рекордное количество дронов
Воздушные силы заявляют о рекордном количестве сбитых дронов за эту ночь - 87 единиц.
Всего Россия запустила 90 "Шахедов", сообщают ВСУ.
Атака осуществлялась волнами по четырем направлениям: мыс Чауда, Балаклава (Крым), Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).
Также враг нанес удар четырьмя ракетами С-300 по Харьковской области, тремя ракетами Х-31П и одной Х-59 с временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.
В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога по маршруту следования беспилотников.
Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.
Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.
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