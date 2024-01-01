Воздушные силы заявляют о рекордном количестве сбитых дронов за эту ночь - 87 единиц.

Всего Россия запустила 90 "Шахедов", сообщают ВСУ.

Атака осуществлялась волнами по четырем направлениям: мыс Чауда, Балаклава (Крым), Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Также враг нанес удар четырьмя ракетами С-300 по Харьковской области, тремя ракетами Х-31П и одной Х-59 с временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.

В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога по маршруту следования беспилотников.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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