Начиная с 6 января, в Украине прогнозируется резкое похолодание, сопровождаемое снегопадами, метелями, дождями и гололедом. Ожидается до -20

Об этом предупреждает Наталья Голеня из Укргидрометцентра.

Согласно ее сообщению, 4 и 5 января в Украине ожидается относительно теплая погода благодаря приходу теплых воздушных масс с запада, с температурой от +1 до +7 градусов ночью и днем, за исключением северных областей, где температура может опуститься до 0...-5 градусов.

"6−7−8 января снова с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы. В северных, центральных и восточных регионах Украины холоднее всего: ночью −10…−15, на северо-востоке местами и до 18−20 градусов мороза", - сообщила она.

7-8 января в западных и северных областях будут снегопады и метели, юг и восток зальет дождями, в центре ожидается дождь, мокрый снег и гололед.

Однако, по ее словам, это похолодание будет недолгим. Ожидается, что оно закончится 10 января, и к середине месяца морозы ослабнут до 0...-5 градусов на севере, а на юге начнется оттепель.

Ранее синоптик 1 января сообщал, что на этой неделе в Украине ощутимо похолодает. Плюсовая температура еще продержится днем 2 января, а с 3 января в Украину зайдет холодная арктическая масса, которая принесет морозы.