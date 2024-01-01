На этой неделе в Украине ощутимо похолодает. Плюсовая температура еще продержится днем 2 января, а с 3 января в Украину зайдет холодная арктическая масса, которая принесет морозы.

Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 2 января, днем в основном стоит ожидать плюсовую погоду. При этом на севере, западе и востоке Украины ожидается дождь и мокрый снег. На юге и в центре 2 января без существенных осадков.

А вот 3, 4, 5 и 6 января северные области Украины, восточные и часть центра (Полтавщина, Днепр с районами) окажутся под влиянием арктической воздушной массы.

Самые сильные морозы в Украине ожидаются в ночные часы. Ожидается до -10...-15, а при прояснениях еще на 2-3 градуса ниже.

При этом южную и западную часть Украины морозы обойдут. Там на неделе будет тепло, даже с плюсами.

Погода в Киеве в ближайшие дни будет следующей. Во вторник, 2 января, ночью еще будет тепло, до +2. А днем, ближе к вечеру, температура воздуха начнет снижаться до -1...-3. Поэтому дождь будет переходить в снег.

В последствии на неделе в Киеве будет наблюдаться типичная зимняя погода - мороз и периодический снег. На дорогах возобновится гололедица.

Морозы ослабеют, по предварительным прогнозам, с 7 января.

Ранее мы писали, что в Киеве было зафиксировано пять погодных рекордов за декабрь.

Мы также сообщали о том, как Европу накрывали морозы, синоптики ожидали снегопадов от Германии до Британии.