В Европу идут морозы и снегопады. Прогнозируется выпадение снега на территории от Германии до Великобритании.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным синоптиков, в Берлине в ближайшие дни ожидается температура -4,5, в Хельсинки уже -8°C. В Лондоне к выходным будет 0. Ближайшие две недели холодно будет в больше части Европы.

Снегопады ожидаются, в частности, в Германии и Великобритании. Зато во Франции может быть даже теплее нормы.

Холод пришел в Европу после задержки начала отопительного сезона, что позволило многим странам накопить рекордные запасы природного газа.

Украину снегопад накрыл с понедельника. Из-за непогоды погибли 10 человек в Одесской, Харьковской, Николаевской областях и в Киеве. 23 человека пострадали, среди них два ребенка.

Напомним, в октябре общие запасы газа в Евросоюзе впервые в истории превысили 98%, в хранилищах находится 108 млрд куб. метров газа, что является историческим максимумом запасов газа в ЕС. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, хотя в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.