Общие запасы газа в Евросоюзе впервые в истории превысили 98%, но темпы закачки резко упали на фоне похолодания. При этом поступления СПГ в регион в октябре остаются минимальными за почти два года.

Об этом пишут российские издания.

В настоящее время ПХГ Европы заполнены на 98,12% (на 8,56 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 108 млрд куб. метров газа, что является историческим максимумом запасов газа в ЕС. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, хотя в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

На этой неделе в Центральную и Западную Европу пришло похолодание. Во второй половине недели температуры в ночные часы в некоторых регионах могут даже уходить в минусовую зону. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре выросла до 20%.

Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы немного подросли, но в октябре все равно находятся на минимуме с декабря 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 52% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составляла 417 долларов за тысячу куб. метров, а в октябре - 486 долларов.

Между тем транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа" - 42,4 млн куб. м на 19 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Оператор ГТС Украины" подтвердил заявку на прокачку такого объема.

Напомним, летом сообщалось, что европейские компании возвращаются к активному использованию украинских подземных хранилищ газа.

Перед этим в Bloomberg писали, что в Евросоюзе рассматривают возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах, способных вместить до 30 миллиардов кубометров топлива.













