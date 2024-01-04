В Кропивницком утром 4 января рф ударила по промышленному объекту.

Об этом сообщает Кировоградская ОВА.

Известно, что один человек погиб, есть раненые.

Позже в ОВА сообщили, что в Кропивницком были прилеты по нескольким энергетическим объектам.

В нескольких микрорайонах пропали свет и вода, их уже восстановили. Россияне атаковали ракетой Х-59. Ранены восемь рабочих, один погиб.

Также была повреждена опора линии электропередач.

Напомним, что ночью 4 января россияне выпустили по Украине два беспилотника и три зенитных ракеты.

Также стало известно, что сегодня россияне ударили ракетами по Курахово. В результате там повреждены многоэтажки, детсад и школа.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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