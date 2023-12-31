Войска РФ обстреляли Кропивницкий. Повреждены линии электропередач и хозяйственное здание
В Кропивницком Кировоградской области прозвучали взрывы, в регионе работала ПВО. Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.
"Кировоградщина снова под вражескими обстрелами. Отработали защитники неба", - написал он.
В Кропивницком районе есть повреждение линии электропередач и хозяйственного здания.
Предварительно – без пострадавших.
Также сегодня днем российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области. Ранения получили три человека. Повреждена аптека, офисное здание, два микроавтобуса и два легковых автомобиля.
Ранее мы писали, что в поселке Боровая Харьковской области из-за артобстрела погибли три человека. Из-под завалов разрушенных домов извлекли тела женщины и двух мужчин. Среди погибших 55-летняя женщина и 56-летний мужчина, работавшие на местном коммунальном предприятии.
Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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