В больнице умерла женщина, которая получила ранение в результате российского ракетного удара по городу Смела Черкасской области 29 декабря.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Трагическое известие. Российская ракета унесла жизни 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы, когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь", - написал Табурец.

Напомним, РФ нанесла ракетный удар по Смеле Черкасской области. Повреждения получили частные дома, девять человек получили ранения, среди них ребенок.

Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по Селидово Донецкой области погиб один человек, еще шесть получили ранения. Погиб 63-летний мужчина, он находился неподалеку от эпицентра взрыва. Кроме того, получили ранения различной степени тяжести 6 жителей многоквартирного жилого дома.

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