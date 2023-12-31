В результате ракетного удара РФ по Селидово Донецкой области погиб один человек, еще шесть ранено. Повреждено шесть многоэтажек.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"Враг продолжает уничтожать население Донбасса и разрушать дома горожан. Вчера, 30 декабря 2023 года, под прицел вражеской армии во второй раз за сутки попали г. Селидово. В 21:00 оккупанты, вероятно, использовали против гражданских людей ракету С-300" - говорится в сообщении.

Погиб 63-летний мужчина, он находился неподалеку от эпицентра взрыва. Кроме того, получили ранения различной степени тяжести 6 жителей многоквартирного жилого дома.

При этом в минобороны РФ заявили об ударе "по местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко".

Также в России прокомментировали ночные удары по Хмельницкой области.

Минобороны РФ утверждает, что "поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки".

Напомним, власти региона сообщали, что ночью "Шахед" попал по объекту критической инфраструктуры. Удара по центру разведки Украина не подтверждала.

Ранее мы сообщали, что в поселке Боровая Харьковской области из-за артобстрела погибли три человека.

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