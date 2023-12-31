В результате обстрела Харькова на данный момент в больницах области на стационарном лечении находятся 13 пострадавших.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"16-летний парень с резаными ранами головы и ссадинами спины в состоянии средней тяжести остается на лечении.

Под особым наблюдением врачей двое пострадавших – 37-летний мужчина, у которого обломочные поражения головы и туловища, а также 64-летняя женщина с травмой грудной клетки, головы, повреждениями верхних и нижних конечностей", - написал Синегубов.

Остальные пациенты имеют легкие травмы.

По сегодняшним данным областной военной администрации, общее число пострадавших возросло до 28.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали беспилотниками Харьков. Повреждены здания в центре города и коммуникации, есть попадания в жилые дома.

Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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