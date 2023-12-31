В Днепре в больнице умер еще один раненый в результате массированной атаки по Украине 29 декабря. Итого в городе семь погибших после пятничного обстрела.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря. Это 45-летний мужчина. Медики до последнего сражались за него", - написал он.

18 пациентов остаются в больницах. В частности, и полуторагодовалый мальчик. Большинство травмированных – в среднем состоянии. Двое – тяжелые.

Напомним, в результате атаки РФ в Днепре поврежден торговый центр, частный дом, шестиэтажное здание и роддом.

Ранее мы писали, что в Киеве уже 19 погибших в результате массированной атака РФ 29 декабря. Сегодня утром из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе достали тела еще двух жертв.

Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.