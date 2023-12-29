В Днепре уже пятеро погибших и 15 раненых после ракетного удара по торговому центру.

Об этом сообщает МВД.

Пожар в ТЦ уже потушили. Идет ликвидация последствий прилета в Днепре.

В Днепропетровской ОВА сообщают, что кроме удара по по торговому центру, по удар попали частный дом, шестиэтажное здание и роддом.

Погибших и пострадавших в роддоме, по данным властей, нет. Мэр города Борис Филатов заявил, что ракета прошла "по касательной".

Роддом в Днепре после прилета

Напомним, что в Днепре сообщали о пожарах в торговом центре и роддоме из-за утренней ракетной атаки.

Также мы писали о том, что Украину сегодня атаковали около 110 ракет разного типа.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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