В Днепре сообщают о пяти погибших и 15 раненых после утреннего массированного удара
В Днепре уже пятеро погибших и 15 раненых после ракетного удара по торговому центру.
Об этом сообщает МВД.
Пожар в ТЦ уже потушили. Идет ликвидация последствий прилета в Днепре.
В Днепропетровской ОВА сообщают, что кроме удара по по торговому центру, по удар попали частный дом, шестиэтажное здание и роддом.
Погибших и пострадавших в роддоме, по данным властей, нет. Мэр города Борис Филатов заявил, что ракета прошла "по касательной".
Роддом в Днепре после прилета
Напомним, что в Днепре сообщали о пожарах в торговом центре и роддоме из-за утренней ракетной атаки.
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Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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