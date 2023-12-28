В результате обстрела села Беленькое Запорожской области погибли два человека, еще трое ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, сегодня в 11:40 россияне совершили артиллерийский обстрел береговой линии реки Днепр в селе Беленькое.

"В результате обстрела российскими террористами погибли двое гражданских мужчин, еще трое ранены", - написал он.

Помимо человеческих жертв, также взрывной волной поврежден автомобиль.

Напомним, сегодня ночью армия рф в очередной раз обстреляла Корабельный район Херсона. Взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна, повреждены стены, а также гараж и припаркованный там автомобиль.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли Подсреднее Купянского района. Пострадали два человека 34 и 65 лет. Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали.

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