Сегодня днем российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области. Ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг продолжил террор Никопольщины. В районном центре трое пострадавших. Ранены два мужчины и женщина", - написал Лысак.

В результате атаки в Никополе повреждена аптека, офисное здание, два микроавтобуса и два легковых автомобиля.

Ранее сообщали, что в результате ракетного удара РФ по Селидово Донецкой области погиб один человек, еще шесть ранено. Повреждено шесть многоэтажек.

Также мы писали, что в поселке Боровая Харьковской области из-за артобстрела погибли три человека. Из-под завалов разрушенных домов извлекли тела женщины и двух мужчин.

Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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