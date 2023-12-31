Российские войска обстреляли Никополь. Ранения получили три человека
Сегодня днем российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области. Ранения получили три человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг продолжил террор Никопольщины. В районном центре трое пострадавших. Ранены два мужчины и женщина", - написал Лысак.
В результате атаки в Никополе повреждена аптека, офисное здание, два микроавтобуса и два легковых автомобиля.
Ранее сообщали, что в результате ракетного удара РФ по Селидово Донецкой области погиб один человек, еще шесть ранено. Повреждено шесть многоэтажек.
Также мы писали, что в поселке Боровая Харьковской области из-за артобстрела погибли три человека. Из-под завалов разрушенных домов извлекли тела женщины и двух мужчин.
Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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