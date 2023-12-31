Россияне снова активно применяют управляемые авиабомбы - Тарнавский
Россияне снова активно применяют управляемые авиабомбы. Об этом заявил командующий группой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"16 авиаударов в сутки. Все, кроме одного, в Донецкой области", - сообщил генерал.
Количество пехотных атак, по его словам, остается на том же уровне. Наиболее активен противник вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении.
В целом противник провел 32 боевых столкновения, совершил 864 артобстрела и 1 ракетный удар.
Ранее сообщали, что после потери Россией четырех самолетов Су-34 в Донецкой области резко упало число авиаударов. Представитель командования группировки Штупун говорил, что Россия уже двое суток использует для авиаударов только штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52, и если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - три и семь соответственно.
Ранее Воздушные силы заявляли, что массовое применение россиянами корректируемых авиабомб - это реальная проблема.
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