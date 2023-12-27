После потери Россией в Донецкой области четырех истребителей-бомбардировщиков Су-34, резко уменьшилось количество авиаударов в операционной зоне группировки украинских войск "Таврия".

Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" представитель командования группировки Александр Штупун.

По его словам, Россия уже двое суток использует для авиаударов только штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52, и если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - три и семь соответственно.

По словам Штупуна, ВСУ успешно держат оборону в районе Авдеевки - города к северу от Донецка, который последние месяцы, невзирая на потери, пытаются взять российские войска.

25 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные сбили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

В Воздушных силах сообщили, что Су-34 был сбит в Донецкой области, а Су-30 – над акваторией Черного моря.

Накануне ВСУ сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении. Россияне рискнули, пытаясь подлететь поближе, чтобы ударить управляемыми авиабомбами.

После чего, как рассказали в Воздушных силах, "операция происходила молниеносно и изящно".