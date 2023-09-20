В Воронежской области РФ потерпел крушение истребитель Су-34.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, экипаж из двух человек успешно катапультировался.

Также местные Telegram-каналы публикуют видео с места крушения российского истребителя.

После падения самолет загорелся.

Напомним, недавно российский истребитель Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. Минобороны РФ подтвердило, что потерпевший крушение бомбардировщик совершал плановый учебно-тренировочный полёт без боекомплекта.

А в августе в Калининградской области потерпел крушение самолёт Су-30. Его экипаж погиб. Истребитель тоже выполнял учебно-тренировочный полёт в безлюдной местности без боекомплекта. По предварительным данным, причиной катастрофы стала "техническая неисправность".

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

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