В США в Южной Каролине нашли обломки разбитого истребителя F-35B Lightning II, который пропал 17 сентября.

Об этом говорится в сообщении объединенной военной базы Чарльстона.

Военные обнаружили обломки самолета в двух часах к северо-востоку от базы Чарльстона. В поисках им помогали местные власти.

"Мы хотели бы поблагодарить всех наших партнеров по поисковой миссии, а также местные, окружные и государственные органы власти за их преданность и поддержку во время поиска и перехода к фазе восстановления", – говорится в сообщении.

Что стало причиной крушения истребителя, пока неизвестно.

Напомним, 17 сентября истребитель исчез в небе, после того, как его пилот катапультировался в районе города Норт-Чарлстон в штате Южная Каролина. Пилот был госпитализирован в стабильном состоянии. Власти начали расследовать причины катапультирования пилота. СМИ сообщали, что поиски истребителя ведутся в районе двух озер к северу от Норт-Чарлстона.

Ранее мы писали, что в начале года Пентагон приостановил поставку нескольких истребителей F-35 после аварии во время испытательного полета в Техасе.

Также мы рассказывали, что новейший истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море после неудачной попытки сесть на палубу авианосца.