Пентагон приостановил поставку нескольких истребителей F-35 после аварии во время испытательного полета в Техасе. В середине декабря один из самолетов упал на взлётно-посадочную полосу, пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщает Defence News.

Из-за инцидента Lockheed Martin не сможет перейти к приёмным полётам перед отправкой самолётов заказчику как минимум до января, пока не будут приняты меры для устранения обнаруженных рисков повышенной опасности в конструкции самолетов.

Несколько месяцев назад Министерство обороны США уже запрещало поставки восьми истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за обнаружения китайского магнита.

Месяц поставки находились в замороженном состоянии, пока не выяснилось, что магнит не наносит физического ущерба самолётам и не может собирать либо передавать данные.

Из-за нового запрета на поставки истребителей Lockheed Martin не сможет выполнить свои обязательства по контракту на 2022 год. Lockheed Martin передала заказчикам 141 самолёт вместо 148 единиц.

Ранее мы сообщали, что Турция рассмотрит закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки с американскими F-16.

Президент Реджеп Эрдоган упрекнул США из-за отказа поставлять Турции истребители F-16, которые от американцев получает Греция.