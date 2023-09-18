Власти США ведут поиски истребителя F-35 в Южной Каролине после того, как пилот катапультировался из воздушного судна, изготовленного по технологии стелс. Возможных свидетелей просят сообщить какую-либо информацию об инциденте.

Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на военных представителей.

По данным агентства, 17 сентября пилот истребителя приземлился в районе города Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина). Он был госпитализирован в стабильном состоянии. Власти расследуют причины катапультирования пилота.

Его имя не разглашается.

Поиски истребителя ведутся в районе двух озер к северу от Норт-Чарлстона. Как сообщает AP, из-за ухудшения погоды к поиску присоединился вертолет правоохранительных органов штата.

Тем временем конгрессвумен Нэнси Мейс, которая представляет Южную Каролину (штат, где потерялся истребитель) рассказала, что провела встречу с военными, но никто их присутствующих не смог ответить на вопросы о том, где находится F-35.

"Никто не знает, находится ли F-35 в воздухе или под водой", - сказала Мейс по итогам встречи.

F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трёх вариантах: F-35A наземный истребитель для ВВС; F-35B истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой; F-35C палубный истребитель для ВМС

Напомним, в начале года Пентагон приостановил поставку нескольких истребителей F-35 после аварии во время испытательного полета в Техасе.

В середине декабря 2022 года один из самолетов упал на взлётно-посадочную полосу, пилот успел катапультироваться.

В сентябре прошлого года американские военные приостановили приемку новейших истребителей F-35 для их проверки на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими органами. В частности, Пентагон обнаружил, что магнит, используемый в двигателе истребителя-невидимки, был изготовлен из несанкционированных китайских материалов.