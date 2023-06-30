Агентство по оборонному сотрудничеству США заявило об одобрении возможной сделки по продаже Чехии истребителей-бомбардировщиков F-35 на сумму до 5,62 миллиардов долларов.

"Государственный департамент одобрил возможную продажу Чешской Республике военных самолетов F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до 5,62 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чешское правительство запросило у США 24 самолета, а также комплектующие части, боеприпасы и ряд услуг, включая логистику, транспорт и обучение.

Одобрение Государственного департамента не означает, что контракт уже был подписан или переговоры завершились.

Правительство Чехии инициировало переговоры с США по покупке истребителей пятого поколения F-35 для замены арендованных шведских Gripen еще в 2022 году. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик F-35 Lightning США продают только ближайшим союзникам, к которым относятся Австралия, Япония, Южная Корея и Сингапур.

Ранее сенаторы от обеих партий США потребовали от Пентагона отправки самолетов F-16 в Украину.

Также Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на создание танков Abrams для Украины.