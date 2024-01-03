Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

В нем президент прокомментировал обмен пленными. Пауза после предыдущего обмена была длинной, но все это время шли переговоры. Среди вернувшихся есть защитники "Азовстали", сказал президент.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов за всю историю войны.

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