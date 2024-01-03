Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене пленными с Россией.

Об этом президент написал в своих соцсетях.

По словам президента, освобождены "более 200" человек.

"Наши дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь", - заявил Зеленский.

По его данным, в Украину вернулись 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и 6 гражданских.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец тоже сообщил, что в Украину вернули 230 пленных.

"2024 год дал старт 49-му обмену. И сейчас уже 2828 защитников дома! Это защитники города Мариуполь, острова Змеиный... Есть защитники, которые были на заводе "Азовсталь". Это воины ВСУ, ГНСУ, Нацгвардии, территориальной обороны..." - сказано в посте Лубинца в Телеграм.

Между тем российская сторона заявила о возвращении из Украины 248 российских военнопленных. Министерство обороны РФ сообщило, что возвращение российских военнопленных стало возможным "благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ".

В России обмен прокомментировал и депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев. По его словам, Украина сегодня вернула России 75 военнопленных без обмена.

А российская журналистка Анастасия Кашеварова утверждает, что прошел обмен 173 на 173, плюс к тому 75 российских военнопленных Украина вернула "вне обмена" за пятерых командиров "Азова", которых летом прошлого года забрали из Турции.

В октябре российская омбудсмен Татьяна Москалькова анонсировала крупный обмен пленными с Украиной.

А в сентябре Кирилл Буданов рассказывал о возможном обмене пленными с РФ по формуле "всех на всех".