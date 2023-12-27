Украинские телеграм-каналы публикуют видео расстрела российскими военными пленных украинских десантников под Запорожьем.

Офис генпрокурора Украины и СБУ по данному факту уже начали расследование.

На видео видно, как троих десантников поставили на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров.

Прокуратура сообщает, что расстрел произошел под Работино в Запорожской области в декабре этого года через час после того, как бойцы ВСУ были взяты в плен.

"Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.

Так, за последний месяц в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен. Также зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве живого щита на линии столкновения", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря российские оккупанты расстреляли двух безоружных украинских военных, которые хотели сдаться в плен.

Позже начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил, что россиян, которые расстреляли безоружных военных ВСУ, ликвидировали.

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