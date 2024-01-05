В Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию об использовании РФ баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Ракета летит, падает, разрывается на маленькие кусочки, разлетается, и попробуй там установить, чем они ударили. Точно, что баллистика, а какая баллистика, чья ракета – надо разбираться. Пока у нас нет данных, что использованы такие ракеты. Заявление было от Соединенных Штатов. Поэтому специалисты будут изучать обломки, тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", - сказал Игнат.

По мнению спикера ВС ВСУ, баллистические ракеты из Ирана или Северной Кореи не особо будут отличаться от уже имеющегося в РФ вооружения.

"Я думаю, что вооружение, которое есть у них, берем ту же Северную Корею, много там советского, много технологий передал еще Союз. Поэтому ожидать чего-то новейшего вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но думаю, что не слишком", - сказал Игнат.

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что Россия начала запускать по Украине северокорейские баллистические ракеты.

Эксперты предположили, что переданные КНДР в РФ ракеты - это модели KN-23 и KN-24. Именно такие ракеты близки по характеристикам к российскому "Искандеру", и, следовательно, могут запускаться с имеющихся у РФ ракетных комплексов.