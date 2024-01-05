Северокорейские ракеты, которыми, по заявлению Белого дома, РФ обстреляла Украину на днях - это могут быть модели KN-23 и KN-24.

Такое предположение делает украинское военное издание Defence Express, анализируя кадры презентации, которую сделал координатор Белого дома Джон Кирби.

На них изображены именно эти ракетные установки производства КНДР (правда, как указано на самом слайде Белого дома - это тестовые запуски, то есть сделанные в самой Северной Корее).

Украинское издание пишет, что именно эти ракеты близки по характеристикам к российскому "Искандеру", и, следовательно, могут запускаться с имеющихся у РФ ракетных комплексов. Поэтому весьма велика вероятность, что именно их КНДР передала России.

Эксперты указывают, что северокорейские аналоги в чем-то даже лучше российского "оригинала".

"Стартовая масса KN-23 составляет 3,4 тонны (на 400 кг меньше, чем в ракете 9М723 комплекса "Искандер"), боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность пуска – 690 километров (или на 190 километров больше, чем у "Искандера")", - говорится в статье.

Что же до KN-24, то они визуально похожа на ATACMS, но доказанная дальность пуска выше и составляет 410 км, пишет издание.

Напомним, накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия в последние недели получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет. В Белом доме назвали поставки ракет из КНДР "существенной и вызывающей обеспокоенность эскалацией" и отметили, что США поднимут этот вопрос в Совете безопасности ООН, а также наложат дополнительные санкции на причастных к сделкам с оружием.

Ранее военный эксперт Bild Юлиан Рёпке говорил, что КНДР передала РФ советские гаубицы 1960-х годов.