Украина имеет "законное право защищать себя", заявили в ЕС на вопрос российских журналистов о недавних обстрелах Белгорода, из-за которых погибли десятки людей, включая пятерых детей.

"В целом Украина имеет законное право защищать себя от агрессии. Что касается конкретного инцидента в Белгороде, то никакая информация, которая приходит из России, не может считаться достойной доверия", - сказал представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он обвинил РФ в "постоянной лжи, манипуляциях и пропаганде".

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт последние авиаудары РФ по Украине назвал "военными преступлениями". А на вопрос об украинских ударах по Белгороду заявил, что он "никогда это не комментировал и не будет комментировать и сейчас".

Между тем в Организации Объединенных Наций по поводу обстрела Белгорода сказали, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права и должны быть прекращены. Атаку прокомментировали в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.