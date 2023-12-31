В ряде российских городов после обстрела Белгорода в целях безопасности и в знак траура отменили фейерверки в новогоднюю ночь и запретили использовать пиротехнику.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, праздничный фейерверк по случаю Нового года был отменён в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и Владивостоке.

Кроме того, мэр Магадана упразднил все новогодние мероприятия в городе. А в Ханты-Мансийском автономном округе РФ вечером 31 декабря на полчаса отключат подсветку ведомственных зданий и праздничную иллюминацию.

В Курской области во время праздников будет действовать запрет на использование пиротехники на основании жёлтого уровня террористической опасности в регионе. Жителей области призвали оставаться дома и вообще никуда не ходить.

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев призвал жителей региона отказаться от салютов. В области отменили праздничные мероприятия, в частности, открытие ёлки на центральной площади.

Москва и Санкт-Петербург не планируют запускать салют в новогоднюю ночь и на Рождество. Красную площадь закроют для посещения. Отменили праздничные салюты также и власти Подмосковья. В Санкт-Петербурге отменили новогодний салют над Петропавловской крепостью и новогодний концерт на Дворцовой площади.

Ранее РФ запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода и обвинила в нём Британию.

Мы также сообщали, что в России заявили, что по Белгороду били снарядами из чешской РСЗО Vampire.