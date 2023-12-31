В российском Белгороде увеличилось количество жертв после обстрела до 24
Число погибших после вчерашнего обстрела российского Белгорода увеличилось до 24 человек (вчера был 21). Среди них - четверо детей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "по состоянию на 8:30, погибли 24 человека.
Напомним, что вчера в Белгороде прогремели взрывы. Под обстрел попал центр города, один из снарядов упал на каток, который находится в центре города на Соборной площади.
В Минобороны РФ заявили, что Белгород атаковали реактивными снарядами для РСЗО Vampire чешского производства.
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода и обвинила в нем Великобританию. На котором постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия "будет действовать жестче" в ответ на обстрел Белгорода.
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