Число погибших после вчерашнего обстрела российского Белгорода увеличилось до 24 человек (вчера был 21). Среди них - четверо детей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "по состоянию на 8:30, погибли 24 человека.

Напомним, что вчера в Белгороде прогремели взрывы. Под обстрел попал центр города, один из снарядов упал на каток, который находится в центре города на Соборной площади.

В Минобороны РФ заявили, что Белгород атаковали реактивными снарядами для РСЗО Vampire чешского производства.

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода и обвинила в нем Великобританию. На котором постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия "будет действовать жестче" в ответ на обстрел Белгорода.

Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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