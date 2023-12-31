В США началось заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом российского Белгорода. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на нем, что Россия "будет действовать жестче" в ответ на обстрел Белгорода.

"Чем больше Киев будет создавать угрозы России, тем жестче будет действовать Россия", - сказал российский дипломат.

По его словам, "все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание". Небензя обвинил в обстреле "киевский режим" (отметим, Украина не комментировала случившегося).

Он также назвал Запад "соучастником" обстрела и добавил, что для США и Великобритании поддержка Украины является "коммерческим предприятием".

Между тем число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 21, трое из них — это дети. В результате удара также повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, школа, лицей и детсад.

Напомним, днем 30 декабря в российском Белгороде раздались взрывы. Под обстрел попал центр города: один из снарядов упал на каток, который находится на Соборной площади.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах написали, что Силы безопасности и обороны ударили по военным объектам в российском Белгороде в ответ на вчерашний обстрел украинских городов.

В Минобороны РФ заявили, что Белгород атаковали в том числе реактивными снарядами для РСЗО Vampire чешского производства.

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода и обвинила в нем Великобританию.

В ООН в ответ заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права и должны быть прекращены.