В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прокомментировали удар по российскому Белгороду.

В Организации Объединенных Наций заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права и должны быть прекращены.

"Атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены и, безусловно, должны быть осуждены", - отметили в офисе генсека ООН.

Между тем официальное число жертв и раненых при ударе выросло. По данным российского МЧС, погибли 18 человек, включая троих детей, а пострадали 111, среди них 15 детей, причем пять несовершеннолетних в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня днем в российском Белгороде раздались взрывы. Под обстрел попал центр города: один из снарядов упал на каток, который находится на Соборной площади.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах написали, что Силы безопасности и обороны ударили по военным объектам в российском Белгороде в ответ на вчерашний обстрел украинских городов.

В Минобороны РФ заявили, что Белгород атаковали в том числе реактивными снарядами для РСЗО Vampire чешского производства.

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода и обвинила в нем Великобританию.