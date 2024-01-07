Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 7 января.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о визите в Украину министра иностранных дел Японии и поблагодарил за пакет энергетической помощи для Украины. Рассказал об участии в ежегодной конференции, которую проводила шведская ассоциация "Народ и оборона". Заявил о проведении совещания с правительством по вопросу планов Украины в отношениях с партнерами в Евросоюзе и в НАТО. Проинформировал о продолжении спасательных работ после ракетного удара РФ в Покровском районе Донецкой области.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал последние российские удары по Украине. Их целью было уничтожение энергетики. По словам президента Украины, ответом станет усиление ПВО.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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