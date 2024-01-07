В воскресенье, 7 января, с необъявленным визитом в Киев приехала глава МИД Японии Йоко Камикава. Об этом сообщает посольство Японии в Украине.

Это ее первый зарубежный визит в этом году. Камикава посещает Украину впервые с момента вступления на этот пост в сентябре.

Глава МИД Японии прибыла в Киев на поезде из Польши.

Камикава уже посетила мемориал жертвам российской оккупации в Буче.

У Йоко Камикавы запланированы переговоры с чиновниками, включая министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Ее визит проходит накануне конференции, которую страны проведут в Токио 19 февраля. На конференции будут обсуждать восстановление Украины, которая испытала масштабные разрушения после российского вторжения в феврале 2022 года.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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