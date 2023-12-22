Правительство Японии решило передать США ракеты к ЗРК Patriot для пополнения американских запасов. Белый дом приветствовал это решение.

Об этом сообщил советник Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, его слова публикует Белый дом.

"Это решение будет способствовать безопасности Японии, миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, гарантируя, что Вооруженные силы США в тесном сотрудничестве с Силами самообороны Японии будут продолжать поддерживать надежный потенциал сдерживания и реагирования", – заявил Салливан.

Он добавил, что Байден "высоко ценит и поддерживает ведущую роль", которую играет Япония.

Ранее СМИ прогнозировали, что Япония передаст США ракеты для ЗРК Patriot, что может позволить Штатам передать Украине больше средств ПВО. Для этого Токио смягчил правила экспорта оружия. Япония производит ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot по лицензии разработчика — американской компании Raytheon.

Недавно Германия передала Украине вторую систему ПВО Patriot с боеприпасами.