В ближайшие дни Япония разрешит экспорт в США нескольких десятков ракет к системе ПВО Patriot. Это позволит Вашингтону отправить больше современных средств ПВО Украине.

Об этом сообщает The Washington Post.

Япония производит ракеты для Patriot по лицензии Raytheon.

Этот вопрос президент США Джо Байден обсуждал с японским премьером во время саммитов в Кэмп-Дэвиде в августе и Сан-Франциско в ноябре.

Еще один азиатский союзник Штатов - Южная Корея - пообещала отправить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов за последний год. Это больше, чем все европейские страны вместе взятые. По данным WP, значительная часть этих поставок уже была осуществлена.

Ранее сообщали, что Германия передала Украине вторую систему ПВО Patriot с боеприпасами.

В Украине сформировались новые мобильные огневые группы, защищающие украинское небо в Северной операционной зоне не только на суше, но и на воде. Военные моряки из отдельного речного дивизиона в течение года оттачивали свое мастерство.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

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