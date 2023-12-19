В Украине сформировались новые мобильные огневые группы, защищающие украинское небо в Северной операционной зоне не только на суше, но и на воде.

Об этом сообщает командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Военные моряки из отдельного речного дивизиона в течение года оттачивали свое мастерство.

"Я лично наблюдал несколько раз и был причастен к повышению их эффективности. В результате этих действий образовались новые мобильные огневые группы, защищающие украинское небо в Северной операционной зоне не только на суше, но и на воде", - написал он.

Накануне Наев сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытались семь раз за последние две недели прорвать границу Украины. В частности, одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.

Ранее мы писали, что в Сумской и Харьковской областях участились атаки российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

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