Опубликовано традиционное вечернее обращение украинского президента.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Назвал самые тяжелые направления на фронте: Авдеевка, Марьинское, Бахмутское, Лиманское и Купянское направления.

Сообщил о телефонном разговоре с президентом Турции. Стороны обсудили сотрудничество по морскому коридору и возвращении пленных.

Прокомментировал передачу Германией нового военного пакета и заявил, что ждет того же от Соединенных Штатов.

Война в Украине идет уже 681-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 января 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении. Количество боестолкновений увеличилось за сутки почти вдвое - до 47. Под Авдеевкой основные бои продолжаются вокруг Степного. К югу от Авдеевки идут попытки россиян закрепиться в Первомайском, а к западу от Марьинки - войти в село Георгиевка.

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