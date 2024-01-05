В пятницу, 5 января, в Украине идет 681-й день войны.

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5 января

09.02 К "Шахидам" на западе Украины добавилась угроза баллистических ракет с юго-востока, сообщают Воздушные силы.

08.53 Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО.

08.42 В Белгороде после ночного обстрела повреждены около 30 автомобилей, сообщают местные паблики.

По данным властей, есть двое раненых осколками.

Минобороны РФ ранее заявляло, что обстрел производился из РСЗО "Ольха". В Украине этого не подтверждали.

08.37 Группы "Шахидов" двигаются на Староконстантинов Хмельницкой области.

Они подлетают к городу с юга и запада, сообщают Воздушные силы Украины.

В Староконстантинове расположен военный аэродром.

08.33 Северокорейские ракеты, которыми, по заявлению Белого дома, РФ обстреляла Украину на днях - это могут быть модели KN-23 и KN-24.

Такое предположение делает украинское военное издание Defence Express, анализируя кадры презентации, которую сделал координатор Белого дома Джон Кирби.

На них изображены именно эти ракетные установки производства КНДР (правда, как указано на самом слайде Белого дома - это тестовые запуски, то есть, сделанные в самой Северной Корее).

Украинское издание пишет, что именно эти ракеты близки по характеристикам к российскому "Искандеру", и, следовательно, могут запускаться с имеющихся у РФ ракетных комплексов. Поэтому весьма велика вероятность, что именно их КНДР передала России.

Эксперты указывают, что северокорейские аналоги в чем-то даже лучше российского "оригинала".

"Стартовая масса KN-23 составляет 3,4 тонны (на 400 кг меньше, чем в ракете 9М723 комплекса "Искандер"), боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность пуска – 690 километров (или на 190 километров больше, чем у "Искандера")", - говорится в статье.

Что же до KN-24, то они визуально похожа на ATACMS, но доказанная дальность пуска выше и составляет 410 км.

08.00 Главное из сводки Генштаб ВСУ за последние сутки.

За прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений.

Всего враг нанес 7 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Продолжается боевая работа сил и средств ПВО, результаты будут доложены позже.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 4 атаки противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районе Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий.

07.43 Всю ночь Украину атаковали беспилотники. Тревога сохраняется и сейчас в трех областях - Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой.

По сообщениям ВСУ, там движутся группы "Шахидов".

07.34 Ночью был налет из шести дронов на Кривой Рог.

Обломки сбитых беспилотников упали на территорию предприятия, сообщает ОВА. Пострадавших нет.