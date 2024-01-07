В селе Ровное Покровского района Донецкой области из-под завалов дома, в который попала российская ракета, достали тело погибшего ребенка.

Об этом сообщает ГСЧС.

"В с. Ровное Покровского района достали тело 1 погибшего ребенка. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей" - говорится в сообщении.

Также спасатели достали тело женщины из-под завалов частного дома в Покровске.

"В г. Покровск на месте двух разрушенных частных жилых домов 1 человек спасен из-под завалов, изъято тело женщины, продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 4 человек, из них 2 детей" - отмечают в ГСЧС.

Всего в результате обстрела РФ ранены 9 человек. Разобрано 68 тонн разрушенных строительных конструкций.

Накануне сообщалось, что 11 человек погибли и 10 ранены. Среди погибших – 5 детей от 3 до 17 лет.

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