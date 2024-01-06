В ночь на 6 января российские военные обстреляли город Покровск Донецкой области. В результате обстрела повреждено админздание. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Покровск снова под вражеским огнем. Сегодня ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили", - написал он.

Предварительно под завалами людей нет, но есть пострадавшие.

"Точные последствия ударов устанавливаем", - добавил он.

Ранее мы писали, что за сутки город Курахово в Донецкой области атаковали пятью ракетами С-300. Разрушены 14 многоквартирных домов, образовательные учреждения, предприятия и другая инфраструктура.

Еще шесть ракет С-300 выпустили по Мирнограду. Есть повреждения на территории одного из предприятий.

Война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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